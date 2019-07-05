Скачать
Пятница, 05.07.2019
Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
Динамо разгромило Ваккер, Караваев забил дебютный гол за клуб (Видео)
Динамо разгромило Ваккер, Караваев забил дебютный гол за клуб (Видео)
Победы Свитолиной и Ястремской в 3-м круге Уимблдона-2019 (Видео)
Победы Свитолиной и Ястремской в 3-м круге Уимблдона-2019 (Видео)
Бубка прокомментировал обвинения в получении взятки
Бубка прокомментировал обвинения в получении взятки

Свитолина: Я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч

Свитолина: Я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в третьем круге Уимблдона-2019 над Марией Саккари.

Элина Свитолина, которая во второй раз в своей карьере выступит в четвертом раунде травяного “мейджора”, в частности, отметила, что пришлось потратить "экстра-энергию", чтобы выиграть матч.

"Это большое облегчение, что я в итоге реализовала матчбол в третьей партии, после тех матчболов, которые у меня были во втором сете. Мария невероятно сыграла несколько мячей, было несколько неправильных решений с моей стороны. Потом мне пришлось вновь бороться и я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч. Мне нужно было оставаться очень сильной и бороться. Саккари большой боец, так что я и не ожидала, что она так легко сдаст мне матч. К счастью, у меня есть два выходных дня впереди, это меня, если честно, мотивировало”, - цитирует Свитолину БТУ.

Как сообщалось, Элина Свитолина вышла в четвертый круг и повторила личный рекорд на Уимблдонском турнире. 5 июля на пути к 1/8 финала соревнований в Лондоне Элина Свитолина обыграла Марию Саккари со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Уимблдон-2019. Свитолина пробилась в 4-й круг

Видео финального розыгрыша:

В поединке за четвертьфинал Уимблдона-2019 Элина Свитолина встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия, 24) - Даниэль Роуз Коллинз (США, 34).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Уимблдон-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
02 Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
03 Уимблдон-2019. Свитолина пробилась в 4-й круг
04 Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
05 Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь