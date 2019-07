Свитолина: Я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч

Элина Свитолина, которая во второй раз в своей карьере выступит в четвертом раунде травяного “мейджора”, в частности, отметила, что пришлось потратить "экстра-энергию", чтобы выиграть матч.

"Это большое облегчение, что я в итоге реализовала матчбол в третьей партии, после тех матчболов, которые у меня были во втором сете. Мария невероятно сыграла несколько мячей, было несколько неправильных решений с моей стороны. Потом мне пришлось вновь бороться и я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч. Мне нужно было оставаться очень сильной и бороться. Саккари большой боец, так что я и не ожидала, что она так легко сдаст мне матч. К счастью, у меня есть два выходных дня впереди, это меня, если честно, мотивировало”, - цитирует Свитолину БТУ.

Как сообщалось, Элина Свитолина вышла в четвертый круг и повторила личный рекорд на Уимблдонском турнире. 5 июля на пути к 1/8 финала соревнований в Лондоне Элина Свитолина обыграла Марию Саккари со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Видео финального розыгрыша:

: Game Set Match :@ElinaSvitolina ! Through to last 16 at Wimbledon Am SO happy ! What a relieved reaction from Eli after winning ! (:Eurosport) pic.twitter.com/UrMYDHIkgk

— Elina Svitolina FP (@SvitolinaNL) 5 июля 2019 г.