Свитолина и Ястремская первыми сыграют в 1/8 финала Уимблдона

Завтра, 8 июля, в рамках 1/8 финала женского одиночного турнира Уимблдона свои матчи проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Первая ракетка Украины сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич. Даяне же предстоит встретиться с китаянкой Чжан Шуай.
Обе девушки проведут свои матчи первым запуском — в 13:00 киевскому времени.
Напомним, ранее из одиночных соревнований вылетели Леся Цуренко и Катерина Козлова.
В рамках завтрашнего игрового дня свои матчи также проведут Серена Уильямс, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Петра Квитова и лидер мирового рейтинга Эшли Барти.