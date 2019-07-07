Свитолина и Ястремская первыми сыграют в 1/8 финала Уимблдона

Новости спорта: Оба матча стартуют в 13:00 по киевскому времени.

Завтра, 8 июля, в рамках 1/8 финала женского одиночного турнира Уимблдона свои матчи проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Первая ракетка Украины сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич. Даяне же предстоит встретиться с китаянкой Чжан Шуай.

Обе девушки проведут свои матчи первым запуском — в 13:00 киевскому времени.

Напомним, ранее из одиночных соревнований вылетели Леся Цуренко и Катерина Козлова.

В рамках завтрашнего игрового дня свои матчи также проведут Серена Уильямс, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Петра Квитова и лидер мирового рейтинга Эшли Барти.