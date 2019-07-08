Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона

Новости спорта: Швейцарский теннисист поделился планами на будущее.

Третья ракетка мира Роджер Федерер озвучил свои планы после турнира Большого шлема в Уимблдоне.

"Я рад, что удалось выступить в Париже. Не знал, как буду чувствовать себя на грунте, но в итоге все прошло замечательно. Я много работал с врачами и физиотерапевтами, они хорошо подготовили меня.

В итоге у меня все получилось. Но скоро нужно будет сделать паузу. Хочу восстановиться после Уимблдона. Это нормально, ведь я провел очень много матчей", - приводит слова швейцарца пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что Федерер - первый теннисист в истории, который победил в 350 матчах на Больших шлемах.