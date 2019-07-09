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Серена Уильямс сравнила Федерера с балериной

Серена Уильямс сравнила Федерера с балериной
14:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Серена Уильямс рассказала, чем её впечатляют Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, чем её впечатляют игроки из «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

«Это невероятная история. Эти три парная доминируют в одной эре. Ты не можешь даже подумать, что такое возможно в спорте. Их битвы друг с другом — это нечто фантастическое. На днях я смотрела матч Роджера. Я поражена тем, что он делает. Он творит магию на корте.

Когда я смотрю, как Новак расслаблен, как он уверен в себе, это просто потрясающе. Они выдающиеся игроки. Так здорово иметь возможность выступать в одно время с ними, с лучшими теннисистами эпохи», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Серена также рассказала, чем её поражает Федерер.

«Больше всего меня удивляет то, что он продолжает так выступать каждый день. Он дарит магию на корте. Меня поражают его руки, насколько они быстры. Как хорошо он готов физически и при этом столь грациозен. Он словно балерина со всей своей мощью. Он словно не прикладывает усилий, это невероятно», — сказала американка.

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Серена Уильямс, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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