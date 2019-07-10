Скачать
Среда, 10.07.2019
Вернидуб отказался работать в России
Вернидуб отказался работать в России
Вивиани стал победителем четвертого этапа Тур де Франс
Вивиани стал победителем четвертого этапа Тур де Франс
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0
Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0

"Потрясающие эмоции!": Свитолина прокомментировала выход в 1/2 финала Уимблдона

"Потрясающие эмоции!": Свитолина прокомментировала выход в 1/2 финала Уимблдона
08:05 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Украинская теннисистка – о выходе в полуфинал Уимблдона.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала дебютный выход в полуфинал Уимблдона.

«Потрясающие эмоции! Это будет мой первый полуфинал на турнирах Большого шлема, я на самом деле не ожидала, что это случится именно на Уимблдоне. Конечно, я в большом предвкушении и уже жду свой полуфинальный матч.

Мухова – очень непростая соперница, думаю, что травяное покрытие ей подходит. Мне действительно пришлось бороться за каждое очко. Перебить еще один дополнительный мяч через сетку – это был ключ к победе сегодня, это мне и помогло. Я старалась бороться в каждом розыгрыше и искать свои возможности.

Теперь у меня будет еще один шанс выйти на эти корты, сыграть здесь еще один матч, надеюсь, что это будет центральный корт. Посмотрим, но если так, то это будет мой первый матч на центральной арене», – сказала Свитолина.

В матче 1/2 финала украинка сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уимблдон, АТР, Элина Свитолина, Теннис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
02 Со следующего месяца в Украине начнет работу новый спортивный канал
03 Определились все полуфиналистки Уимблдона 2019
04 Лига чемпионов: Астана обыграла Клуж
05 Призер Олимпиады спас гея, плававшего с мужем на надувном единороге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь