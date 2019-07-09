Определились все полуфиналистки Уимблдона 2019

Новости спорта: Во вторник, девятого июля, на Уимблдоне завершились матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина оформила дебютный выход в полуфинал турнира серии Grand Slam, обыграв в двух сетах чешку Каролину Мухову.

Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс в трех тяжелых сетах одолела соотечественницу Элисон Риск и в 12-й раз сыграет в полуфинале травяного мэйджора.

Румынка Симона Халеп в двух партиях переиграла обидчицу Даяны Ястреской китаянку Чжан Шуай и второй раз в карьере поборется за выход в финал Уимблдона.

Барбора Стрыцова шокировала зрителей на трибунах, одолев британку Йоханну Конту. Для 33-летней чешки это будет дебютный полуфинал на турнирах Grand Slam.

Уимблдон. Четвертьфинал

Серена Уильямс (США) – Элисон Риск (США) – 6:4, 4:6, 6:3

Симона Халеп (Румыния) – Чжан Шуай (Китай) – 7:6(4), 6:1

Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:4

Барбора Стрыцова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 7:6(5), 6:1

Пары полуфиналов

Уильямс – Стрыцова

Халеп – Свитолина

Полуфинальные матчи состоятся в четверг.