Свитолина - Халеп: прогноз букмекеров на 1/2 финала Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере выступит в полуфинале турнира Большого шлема. В 1/2 финала Уимблдона украинка сыграет против сложно соперницы - румынки Симоны Халеп.
Экс-первая ракетка мира Халеп на данные момент занимает 7-ю строчку мирового рейтинга,в котором ее преследует наша теннисистка, расположившись на 8-й.
Букмекеры оценили шансы спортсменок на выход в финал Уимблдона и установили соответствующие коэффициенты, согласно которым, фаворитом встречи является румынка.
Так, на победу Свитолиной в этом поединке можно сделать ставки с коэффициентом 2.96, в то время, как успех Халеп оценивается в 1.47.
Отметим, что в этом году Свитолина и Халеп встречались только раз - в Дохе, где румынка обыграла нашу спортсменку.
Напомним, В четвертьфинале Свитолина одолела чешку Каролину Мухову в двух сетах, а Халеп расправилась с Чжан Шуай.