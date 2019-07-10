Свитолина - Халеп: прогноз букмекеров на 1/2 финала Уимблдона

Новости спорта: Элина Свитолина поборется за выход в финал Уимблдона. Букмекеры определились с фаворитом матча Свитолина - Халеп.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере выступит в полуфинале турнира Большого шлема. В 1/2 финала Уимблдона украинка сыграет против сложно соперницы - румынки Симоны Халеп.

Экс-первая ракетка мира Халеп на данные момент занимает 7-ю строчку мирового рейтинга,в котором ее преследует наша теннисистка, расположившись на 8-й.

Букмекеры оценили шансы спортсменок на выход в финал Уимблдона и установили соответствующие коэффициенты, согласно которым, фаворитом встречи является румынка.

Так, на победу Свитолиной в этом поединке можно сделать ставки с коэффициентом 2.96, в то время, как успех Халеп оценивается в 1.47.

Отметим, что в этом году Свитолина и Халеп встречались только раз - в Дохе, где румынка обыграла нашу спортсменку.

Напомним, В четвертьфинале Свитолина одолела чешку Каролину Мухову в двух сетах, а Халеп расправилась с Чжан Шуай.