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Свитолина: Я рада, что перед Уимблдоном меня недооценивали

Свитолина: Я рада, что перед Уимблдоном меня недооценивали
16:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина рассказала о том, что для нее значит победа в четвертьфинале Уимблдонского турнира.

Теннисистка, в частности, отметила, что недооценка ее сил перед этими соревнованиями со стороны специалистов сыграла в ее пользу, сообщает Теннисный портал Украины.

"Что я чувствую? Это потрясающе, конечно, что я все-таки вышла в полуфинал турнира Grand Slam. Но матчи продолжаеются, и я стараюсь не думать о том, что наконец-то прошла четвертьфинал. Не хочу дополнительно давить на себя. Меня недооценивали здесь, как перед Сингапуром. Рада, что моим матчам не уделялось много внимания. В Сингапуре всего восемь игроков, а на Уимблдоне их гораздо больше. В прошлые годы перед Ролан Гаррос у меня было много ожиданий, это накладывало дополнительное давление. На Уимблдоне в этом году я стралась найти свою игру и получать удовольствие от матчей... Для того, чтобы выиграть Grand Slam, нужно много работать, легких путей не бывает: ты должна превозмочь все страхи и обыграть соперниц. Словом, мне предстоит сделать еще много работы", - сказала украинская теннисистка.

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Напомним, что женские полуфиналы Уимблдона-2019 будут сыграны в четверг, 11 июля.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта.
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