Свитолина - о матче с Халеп: Впервые мы встретимся в полуфинале

Новости спорта: Элина Свитолина считает, что с последней встречи с Халеп изменила свою игру.

Украинка Элина Свитолина сыграет свой первый полуфинал на Уимблдоне. Противостоять ей будет экс-первая ракетка мира Симона Халеп.

Свитолина не раз встречалась с румынкой и уже знает, на что она готова, но утверждает, что сейчас она - другой игрок, поэтому матч с Халеп будет интересным для обеих.

"Если говорить о предстоящем матче с Симоной Халеп, то мы много раз встречались. Я не хочу вспоминать о нашем четвертьфинале на Ролан Гаррос два года назад, тот матч не сложился в мою пользу, да и после этого мы тоже играли. Это было уже довольно давно. Сейчас я немного другой игрок. Это будет интересный матч. Впервые мы встретимся в полуфинале. Думаю, для нас обеих это будет интересно. Надеюсь, что я смогу показать свой лучший теннис", - сказала Свитолина после победы в четвертьфинале над Каролиной Муховой.

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита встречи Свитолина - Халеп. Матч состоится в пятницу, 11 июля, в 15:00.