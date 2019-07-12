Свитолина: Деньгами не купишь успех или счастье

Новости спорта: Украинка не намерена грустить после вылета из Уимблдона.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после вылета из Уимблдона на стадии полуфинала поделилась комментарием в своем фейсбуке. По ее словам, турнир выдался незабываемым и нужно дальше готовиться ко второй половине сезона.

«Деньгами не купишь успех или счастье, но лучше плакать в частном самолете. Незабываемый Уимблдон-2019! Теперь очень нужно немного полакомиться и продолжать подготовку ко второй половине сезона», — гласит подпись теннисистки к фото, где она пьет вино и ест фрукты в самолете.

Для Свитолиной это лучший результат в карьере на турнирах Большого Шлема, ранее она никогда не доходила до полуфиналов.

Румынка Симона Халеп, несмотря на уверенную победу, похвалила украинку и назвала игру Свитолиной «сильной».

Матч стал восьмым в истории дуэли Халеп и Свитолиной. Румынка последней победой сравняла общий счет — 4:4.

В финале нынешняя 7-я ракетка мира встретится с Сереной Уильямс в субботу, 13 июля.