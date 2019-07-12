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Джокович пробился в финал Уимблдона

Джокович пробился в финал Уимблдона
18:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Определен первый финалист Уимблодна текущего года, для которого финальный матч станет шестым в карьере.

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович второй год подряд сыграет в финале Уимблдона.

В матче 1/2 финала сербский теннисист в четырех сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута.

Уимблдон. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

В финале Джокович сразится с Роджером Федерером или Рафаэлем Надалем.

Отметим, что это будет шестой финал Уимблдона в карьере Новака. Ранее он всего раз уступил на травяном мэйджоре в матче за титул, проиграв Энди Маррею в 2013 году.

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Добавим, что Джокович выиграл 7 из 8 своих последних финальных матчей на турнирах серии Grand Slam.

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Уимблдон, Новак Джокович, Теннис, Роберто Баутисту-Агута.
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