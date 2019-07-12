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Цуренко в купальнике отдыхает от неудач на Уимблдоне (Фото)

Цуренко в купальнике отдыхает от неудач на Уимблдоне (Фото)
17:25 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт

Новости спорта: Вторая ракетка Украины Леся Цуренко с пользой проводит свободное время после неудачи на Уимблдоне.

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась фотографией с отдыха.

Напомним, вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко и белоруска Александра Соснович не смогли в пятницу завершить поединок 2-го раунда парного разряда Уимблдонского теннисного турнира (Великобритания) с призовым фондом 2 млн 292 тыс фунтов.

Кроме этого, Леся Цуренко с поражения стартовала в текущем розыгрыше Уимблдона.

 
 
 
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#vacation #daysoff #relaxtime

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона

 
 
 
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#vacation #recharge #relax #enjoy

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Напомним, полуфинальный матч против первой ракетки Уимблдона Эммы Наварро 17-летняя киевлянка Дарья Снигур выиграла всего за 46 минут.

Другая украинка Элина Свитолина проиграла в двух сетах в полуфинале Уимблдона Симоне Халеп.

Поединок длился час и 14 минут. В первом сете украинская теннисистка уступила почти без шансов, трижды проиграв на собственной подаче. Во второй партии Свитолина даже вела по геймам 3:2, однако снова начала ошибаться, что и привело к окончательному поражению в матче.

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Уимблдон, Леся Цуренко, Теннис.
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