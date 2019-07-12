Цуренко в купальнике отдыхает от неудач на Уимблдоне (Фото)

Новости спорта: Вторая ракетка Украины Леся Цуренко с пользой проводит свободное время после неудачи на Уимблдоне.

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась фотографией с отдыха.

Напомним, вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко и белоруска Александра Соснович не смогли в пятницу завершить поединок 2-го раунда парного разряда Уимблдонского теннисного турнира (Великобритания) с призовым фондом 2 млн 292 тыс фунтов.

Кроме этого, Леся Цуренко с поражения стартовала в текущем розыгрыше Уимблдона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #vacation #daysoff #relaxtime Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko) 12 Июл 2019 в 4:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #vacation #recharge #relax #enjoy Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko) 11 Июл 2019 в 2:24 PDT

Напомним, полуфинальный матч против первой ракетки Уимблдона Эммы Наварро 17-летняя киевлянка Дарья Снигур выиграла всего за 46 минут.

Другая украинка Элина Свитолина проиграла в двух сетах в полуфинале Уимблдона Симоне Халеп.

Поединок длился час и 14 минут. В первом сете украинская теннисистка уступила почти без шансов, трижды проиграв на собственной подаче. Во второй партии Свитолина даже вела по геймам 3:2, однако снова начала ошибаться, что и привело к окончательному поражению в матче.