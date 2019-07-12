Цуренко в купальнике отдыхает от неудач на Уимблдоне (Фото)

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась фотографией с отдыха.
Напомним, вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко и белоруска Александра Соснович не смогли в пятницу завершить поединок 2-го раунда парного разряда Уимблдонского теннисного турнира (Великобритания) с призовым фондом 2 млн 292 тыс фунтов.
Кроме этого, Леся Цуренко с поражения стартовала в текущем розыгрыше Уимблдона.
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Напомним, полуфинальный матч против первой ракетки Уимблдона Эммы Наварро 17-летняя киевлянка Дарья Снигур выиграла всего за 46 минут.
Другая украинка Элина Свитолина проиграла в двух сетах в полуфинале Уимблдона Симоне Халеп.
Поединок длился час и 14 минут. В первом сете украинская теннисистка уступила почти без шансов, трижды проиграв на собственной подаче. Во второй партии Свитолина даже вела по геймам 3:2, однако снова начала ошибаться, что и привело к окончательному поражению в матче.