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Виландер о паре Федерер-Надаль: Это полуфинал мечты

Виландер о паре Федерер-Надаль: Это полуфинал мечты
21:02 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Поклонники большого тенниса со всего мира ожидают исторический полуфинал Уимблдона между Федерером и Надалем.

Эксперт по теннису Eurosport и семикратный победитель турниров Большого шлема Матс Виландер анонсировал полуфинал Уимблдона среди мужчин между Роджером Федерером и Рафой Надалем.

«Это полуфинал мечты. Они не играли друг с другом на Уимблдоне с 2008 года. Для меня это здорово, что эти парни все еще держатся – соперничество Федерер-Надаль войдет в историю как одно из великих противостояний – возможно, самое лучшее, самое интригующее. В этом матче будет интересно посмотреть, как они подходят к нему тактически в их возрасте, потому что они оба намного умнее в 37 и 33 года, чем они были бы 11 лет назад. Тактика, которую они используют, будет полностью отличаться от тактики 10 или 11 лет назад, поэтому мы увидим матч, где в каждом ралли будет всего несколько ударов, а не много длинных. Они по-прежнему увлечены игрой, поэтому будет интересно посмотреть матч.

Я не думаю, что все пройдет идеально для обоих, потому что матч на траве, а они оба заставляют соперника дважды думать обо всем, ломая его игру. Это будет отличный бой, я не думаю, что теннис будет невероятным – меня это не интересует – для меня главное все, что связано с борьбой, со страстью и тактикой. Я думаю, что Федерер сыграет против Надаля так же, как и в последние два-три года, когда он вернулся в финал Открытого чемпионата Австралии по футболу 2017 года и забрал первую ракетку из рук Рафы. Единственное, что можно сказать, это то, что, если Роджер Федерер будет хорошо подавать, тогда игра будет протекать очень легко для него. С другой стороны, Рафа Надаль возвращается так хорошо, как я когда-либо видел его возвращение. Я думаю, что в основном все сведется к качеству ударов: кто лучше будет бить по мячу в этот день, кто будет чувствовать себя немного увереннее, кто будет выигрывать тай-брейки, тот и победит.

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Я понятия не имею, кто победит, и я понятия не имею, кто является фаворитом», – сказал Виландер.

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Уимблдон, Рафаэль Надаль, Теннис, Роджер Федерер, Матс Виландер.
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