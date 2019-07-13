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Слова Джоковича перед финалом Уимблдона 2019

Слова Джоковича перед финалом Уимблдона 2019
14:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Спортсмен ожидает тяжелейший поединок.

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал предстоящий поединок финала Уимблдона против Роджера Федерера. Теннисиста цитирует журналист Хосе Моргадо.

"Все знают, что Федерер всегда хорошо выступал, особенно на Уимблдоне. То, как он выступает на траве - просто фантастика. Его главная цель - лишать своего соперника времени. Думаю, что мне будет очень тяжело в финальном поединке, потому что я люблю оценивать ситуацию, а это будет трудно..

Но, хочу сказать что я буду хорошо готовым. Тем более мы уже неоднократно встречались на корте и я знаю, чего ожидать", - сказал Джокович.

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В полуфинале Джокович обыграл испанца Роберто Баутиста Агута. Что касается Федерера, то оон оказался сильнее Рафы Надаля.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Уимблдлон.
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