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Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона

Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
16:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: btu.org.ua

Новости спорта: 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур одолела американку Алексу Ноэль в финале юниорского Уимблдона.

Сегодня состоялся финал юниорского Уимблдона между Дарьей Снигур и Алексой Ноэль — украинка отпраздновала убедительную победу в двух сетах.

Первая партия началась для Снигур не самым лучшим образом — она проигрывала со счетом 1:4, но в итоге взяла пять геймов кряду, и в итоге отпраздновала победу 6:4.

Второй сет также был за Дарьей Снигур — она реализовала два брейка, и в итоге также одержала победу в партии с аналогичным счетом 6:4.

Для Дарьи Снигур этот успех является пока что главным в карьере — ранее лучшим результатом 17-летней украинки был полуфинал юношеского Australian Open.

Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019

Уимблдон. Юниоры. Девушки. Финал

Дарья Снигур (Украина) — Алекса Ноэль (США) 2:0 (6:4, 6:4)

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Уимблдон, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Дарья Снигур, Альманах-2019.
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