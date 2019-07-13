Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019

Новости спорта: Халеп впервые выиграла Уимблдон, за 55 минут разгромив в финале Серену Уильямс.

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

В финальном матче седьмая сеяная Халеп в двух сетах нанесла поражение 11-й ракетке турнира, американке Серене Уильямс, со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут. Халеп 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Уильямс подала 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

WTA. Уимблдон. Финал

Серена Уильямс (США, 10) — Симона Халеп (Румыния, 7) 0:2 (2:6, 2:6)

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на травяном турнире «Большого шлема» был выход в полуфинал в 2014 году.