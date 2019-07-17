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Свитолина вместе с Монфисом сделала фото на Майдане

Свитолина вместе с Монфисом сделала фото на Майдане
10:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта: Украинская теннисистка показала своему парню столицу нашей страны.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом посетили Киев, о чем сообщили в своем совместном инстаграме.

«Pryvit from Kyiv», — написала пара, поделившись совместным фото с Майдана в столице.

В прошлом месяце спортсменка возобновила отношения с Монфисом и восстановила удаленный аккаунт. Также пара присутствовала вместе на вечеринке WTA.

 
 
 
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Pryvit from Kyiv

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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По итогам выступления на Уимблдоне, где Свитолина вышла в полуфинал, украинка поднялась на седьмое место рейтинга WTA.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта.
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