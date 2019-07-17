Свитолина вместе с Монфисом сделала фото на Майдане

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом посетили Киев, о чем сообщили в своем совместном инстаграме.
«Pryvit from Kyiv», — написала пара, поделившись совместным фото с Майдана в столице.
В прошлом месяце спортсменка возобновила отношения с Монфисом и восстановила удаленный аккаунт. Также пара присутствовала вместе на вечеринке WTA.
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По итогам выступления на Уимблдоне, где Свитолина вышла в полуфинал, украинка поднялась на седьмое место рейтинга WTA.