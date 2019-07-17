Свитолина вместе с Монфисом сделала фото на Майдане

Новости спорта: Украинская теннисистка показала своему парню столицу нашей страны.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом посетили Киев, о чем сообщили в своем совместном инстаграме.

«Pryvit from Kyiv», — написала пара, поделившись совместным фото с Майдана в столице.

В прошлом месяце спортсменка возобновила отношения с Монфисом и восстановила удаленный аккаунт. Также пара присутствовала вместе на вечеринке WTA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Pryvit from Kyiv Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 16 Июл 2019 в 12:57 PDT

По итогам выступления на Уимблдоне, где Свитолина вышла в полуфинал, украинка поднялась на седьмое место рейтинга WTA.