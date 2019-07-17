Скачать
Среда, 17.07.2019
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Украинка Федина заняла 4 место на ЧМ-2019 в произвольной программе синхронисток
Украинка Федина заняла 4 место на ЧМ-2019 в произвольной программе синхронисток
Клуб Ярмоленко совершил исторический трансфер
Клуб Ярмоленко совершил исторический трансфер
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Манафов проиграл в первом круге основной сетки парного турнира в Нур-Султане

Манафов проиграл в первом круге основной сетки парного турнира в Нур-Султане
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: БТУ

Новости спорта: Украинский теннисист Владислав Манафов не смог 17 июля достичь стадии 1/4 финала парных соревнований турнира в Нур-Султане (Казахстан) с призовым фондом 135 тыс 400 долл.

Посеянный под 2-м номером украинско-казахстанский дуэт Манафов/Тимур Хабибулин проиграл на тай-брейках казахстанскому тандему Андрей Голубев/Александр Недовесов - 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Встреча длилась 1 час 35 минут.

Победители встретятся с Теймуразом Габашвили (Россия) и Егором Герасимовым (Беларусь).

Украинец Марченко вышел в четвертьфинал парной сетки турнира в Нур-Султане

Как информировало агентство, ранее в среду матч четвертьфинала выиграла украинско-португальский пара Илья Марченко/Гонсало Оливейра, которая победила Булата Галиева из России и Марселя Ильхана из Турции - 6:3, 6:4.

Следующими оппонентами украинца и португальца будут Лукас Мидлер (Австрия) и Маттео Виола (Италия).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Владислав Манафов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
02 Усик готовится к бою в Крыму
03 Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль
04 Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)
05 Павлов: Принято правильное решение вернуть в чемпионат Украины 16 команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь