Манафов проиграл в первом круге основной сетки парного турнира в Нур-Султане

Новости спорта: Украинский теннисист Владислав Манафов не смог 17 июля достичь стадии 1/4 финала парных соревнований турнира в Нур-Султане (Казахстан) с призовым фондом 135 тыс 400 долл.

Посеянный под 2-м номером украинско-казахстанский дуэт Манафов/Тимур Хабибулин проиграл на тай-брейках казахстанскому тандему Андрей Голубев/Александр Недовесов - 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Встреча длилась 1 час 35 минут.

Победители встретятся с Теймуразом Габашвили (Россия) и Егором Герасимовым (Беларусь).

Как информировало агентство, ранее в среду матч четвертьфинала выиграла украинско-португальский пара Илья Марченко/Гонсало Оливейра, которая победила Булата Галиева из России и Марселя Ильхана из Турции - 6:3, 6:4.

Следующими оппонентами украинца и португальца будут Лукас Мидлер (Австрия) и Маттео Виола (Италия).