Халеп представила трофей Уимблдона в Бухаресте: пришло 25 тысяч человек (Видео)

Новости спорта: Румынская теннисистка Симона Халеп представила трофей победительницы Уимблдона-2019 на Национальном стадионе в Бухаресте.

Торжественное мероприятие посетило 25 тысяч болельщиков, сообщает Digi Sport.

В ходе встречи Симона прокомментировала ключевые моменты финального матча с самой титулованной теннисисткой современности американкой Сереной Уильямс, у которой она выиграла со счётом 6:2, 6:2.

В 2018 году, после победы на «Ролан Гаррос», Халеп уже демонстрировала болельщикам трофей турнира «Большого шлема». Тогда на Национальный стадион пришло 20 тысяч поклонников теннисистки.

После победы на Уимблдоне стало известно, что четвёртой ракетке мира Халеп будет вручена высшая государственная награда Румынии — Орден звезды. Также Халеп станет знаменосцем национальной команды на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.