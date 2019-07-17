Халеп представила трофей Уимблдона в Бухаресте: пришло 25 тысяч человек (Видео)

Торжественное мероприятие посетило 25 тысяч болельщиков, сообщает Digi Sport.
В ходе встречи Симона прокомментировала ключевые моменты финального матча с самой титулованной теннисисткой современности американкой Сереной Уильямс, у которой она выиграла со счётом 6:2, 6:2.
В 2018 году, после победы на «Ролан Гаррос», Халеп уже демонстрировала болельщикам трофей турнира «Большого шлема». Тогда на Национальный стадион пришло 20 тысяч поклонников теннисистки.
.@Simona_Halep receives a giant welcome back in following her title run at @Wimbledon
: @Simona_Halep pic.twitter.com/Ohs0I7GQpB
— WTA (@WTA) 17 июля 2019 г.
После победы на Уимблдоне стало известно, что четвёртой ракетке мира Халеп будет вручена высшая государственная награда Румынии — Орден звезды. Также Халеп станет знаменосцем национальной команды на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.