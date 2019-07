Халеп представила трофей Уимблдона в Бухаресте: пришло 25 тысяч человек (Видео)

Торжественное мероприятие посетило 25 тысяч болельщиков, сообщает Digi Sport.

В ходе встречи Симона прокомментировала ключевые моменты финального матча с самой титулованной теннисисткой современности американкой Сереной Уильямс, у которой она выиграла со счётом 6:2, 6:2.

В 2018 году, после победы на «Ролан Гаррос», Халеп уже демонстрировала болельщикам трофей турнира «Большого шлема». Тогда на Национальный стадион пришло 20 тысяч поклонников теннисистки.

