Кубок Дэвиса: Украина сыграет с Венгрией на грунте

Нынешней осенью подопечные Андрея Медведева будут бороться за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии, сообщает БТУ.
Матчевая встреча состоится в Будапеште 14-15 сентября в спортивном комплексе "Sport11" на грунтовом корте (мячи - Dunlop Fort Clay Court).
Счет личных встреч 2:0 в пользу украинцев. Последний поединок команд состоялся еще в 2005 году.
Матчи в Первой группе (зоны Европа/Африка, Америка, Азия/Океания) пройдут 13-14 / 14-15 сентября.
12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020 в феврале. 12 проигравших сборных в Первой Группе будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.