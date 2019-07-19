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Кубок Дэвиса: Украина сыграет с Венгрией на грунте

Кубок Дэвиса: Украина сыграет с Венгрией на грунте
01:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта: Матч мужских сборных Венгрии и Украины по теннису в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса состоится в Будапеште.

Нынешней осенью подопечные Андрея Медведева будут бороться за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии, сообщает БТУ.

Матчевая встреча состоится в Будапеште 14-15 сентября в спортивном комплексе "Sport11" на грунтовом корте (мячи - Dunlop Fort Clay Court).

Счет личных встреч 2:0 в пользу украинцев. Последний поединок команд состоялся еще в 2005 году.

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Матчи в Первой группе (зоны Европа/Африка, Америка, Азия/Океания) пройдут 13-14 / 14-15 сентября.

12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020 в феврале. 12 проигравших сборных в Первой Группе будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

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Теннис, Новости тенниса, Сборная Украины по теннису.
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