Кубок Дэвиса: Украина сыграет с Венгрией на грунте

Новости спорта: Матч мужских сборных Венгрии и Украины по теннису в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса состоится в Будапеште.

Нынешней осенью подопечные Андрея Медведева будут бороться за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии, сообщает БТУ.

Матчевая встреча состоится в Будапеште 14-15 сентября в спортивном комплексе "Sport11" на грунтовом корте (мячи - Dunlop Fort Clay Court).

Счет личных встреч 2:0 в пользу украинцев. Последний поединок команд состоялся еще в 2005 году.

Матчи в Первой группе (зоны Европа/Африка, Америка, Азия/Океания) пройдут 13-14 / 14-15 сентября.

12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020 в феврале. 12 проигравших сборных в Первой Группе будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.