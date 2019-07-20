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Стаховский пробился в парный полуфинал турнира в Ньюпорте

Стаховский пробился в парный полуфинал турнира в Ньюпорте
08:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сергей Стаховский и Марсель Гранольерс вышли в полуфинал турнира в Ньюпорте.

Украинец Сергей Стаховский и испанец Марсель Гранольерс пробились в 1/2 финала парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорте (США) с призовым фондом $652,245 тыс.

В четвертьфинале соревнований Стаховский и Гранольерс за 50 минут одержали уверенную победу над китайским тандемом Мао-Синь Гон - Зе Чжан - 6:2, 6:3, сообщает Укринформ.

За выход в финал турнира Стаховский и Гранольерс встретятся с победителями противостояния между австралийско-шведским дуэтом Меттью Ебден - Роберт Линдстадт и посеянной под 3-м номером парой Маркус Дениэлл (Новая Зеландия) - Леандер Паес (Индия).

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Hall of Fame Open завершится 21 июля.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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