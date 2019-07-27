Украинец Орлов сыграет в финале турнира ITF в Таиланде

Новости спорта: Украинский теннисист Владислав Орлов будет бороться за свой первый одиночный титул ITF в карьере.

В полуфинальном поединке украинский теннисист за полтора часа победил Маниша Сурешкумара из Индии, который был посеян на турнире под восьмым номером: 6:2, 6:2.

Орлов во второй раз в этом году сыграет в решающем матче на соревнованиях ITF World Tennis Tour: в мае украинец уступил соотечественнику Артему Смирнову, в решающем матче домашнего турнира ITF M15 в Ирпене.

За свой первый одиночный титул Владислав будет бороться с победителем матча между лидером посева австралийцем Харри Буршье и японцем Ютой Сумидзу, который посеян под пятым номером.