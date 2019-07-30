Свитолина выступит на турнире в Чжэнчжоу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит на турнире в китайском Чжэнчжоу.
Турнир состоится сразу после Открытого чемпионата США - с 9 по 15 сентября.
Помимо украинки известно, что в соревнованиях примут участие Симона Халеп и Арина Соболенко.
Отметим, что в этом сезоне турнир в Чжэнчжоу заменил Connecticut Open и впервые призовой фонд здесь составит 1 миллион долларов.
Ранее сообщалось, что следующим турниром Свитолиной станет Сан-Хосе, где украинка посеяна под первым номером. Соперницей Свитолиной в 1/8 финала станет Дарья Касаткина.