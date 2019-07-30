Свитолина выступит на турнире в Чжэнчжоу

Новости спорта: Элина Свитолина заявилась на соревнования в Китае сразу же после US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит на турнире в китайском Чжэнчжоу.

Турнир состоится сразу после Открытого чемпионата США - с 9 по 15 сентября.

Помимо украинки известно, что в соревнованиях примут участие Симона Халеп и Арина Соболенко.

Отметим, что в этом сезоне турнир в Чжэнчжоу заменил Connecticut Open и впервые призовой фонд здесь составит 1 миллион долларов.

Ранее сообщалось, что следующим турниром Свитолиной станет Сан-Хосе, где украинка посеяна под первым номером. Соперницей Свитолиной в 1/8 финала станет Дарья Касаткина.