Свитолина назвала свою главную цель на остаток сезона

Новости спорта: Элина Свитолина рассказала о своей травме, которая помешала ей в этом сезоне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своими целями на нынешний сезон и рассказала о травме, которая не дала выступить так, как хотелось и, тем не менее, позволила дойти до полуфинала Уимблдона.

"Я не делала большой перерыв, потому что я по своей природе человек, который любит ходить в тренажерный зал и которому нравится работать. Я все еще справляюсь с травмой, но сейчас ситуация гораздо лучше. Я чувствую себя увереннее в работе ног и в целом чувствую себя лучше.

Если честно, в начале года я не ожидала, что все так усложниться из-за травмы. Я понимала, что могут возникнуть трудности, ведь мне приходилось много раз через такие моменты проходить. Но сейчас я впервые понимала, что ничего не могу делать из-за травмы. Мне нужно было отдыхать и вообще ничего не делать. Это было очень трудно. Но такие моменты чему-то тебя учат", - сказала украинка.

Теннисистка не ожидала, что первого крупного успеха на турнирах Большого шлема сможет добиться именно на Уимблдоне.

"Однозначно, я не ожидала, что свой первый полуфинал на турнирах Большого шлема я проведу на Уимблдоне. Это был огромный для меня шаг после всей той боли и трудных психологических моментов, через которые я прошла. И хорошо, что мне удалось отлично отыграть турнир и посоревноваться. Это были классные соревнования для меня. Думаю, что я точно многому научилась и многое приобрела. Здесь нужно проявлять терпение. Чтобы получить свой шанс нужно тяжело работать. Но, наверное, не стоит слишком об этом задумываться. Если есть цель, то нужно просто работать на нее. Даже тогда, когда происходят тяжелые моменты", - сказала Свитолина.

Целью украинки в нынешнем сезоне является выступление на Итоговом турнире, где в прошлом сезоне она одержала победу.

"Моя цель – сыграть на WTA Finals в Шэньчжэне. Безусловно, есть и другие цели. В теннисе ты всегда хочешь стать первым, выиграть мэйджор. Но с самого начала года я ставила себе цель совершенствовать свою игру, каждый раз на корте показывать лучшее, на что я способна", - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.