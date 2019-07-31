Свитолина и Цуренко сыграют на турнире в Китае

Новости спорта: Катерина Козлова выступит в Наньчане.

Сразу после US Open украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Козлова откроют азиатскую серию турниров.

Свитолина и Цуренко сыграют на новом турнире категории Premier в китайском Чжэнчжоу. Призовой фонд соревнований — 934 900 долларов. Турнир пройдет с 9 по 15 сентября.

Козлова же выступит на турнире WTA International в китайском Наньчане. Соревнования также начнутся 9 сентября.

Отметим, что в заявочный лист основной сетки следующего розыгрыша US Open попали четыре украинки — Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова. Открытый чемпионат США стартует 26 августа и продлится до 7 сентября.

Напомним, что сегодня Свитолина сыграет во втором раунде турнира WTA в Сан-Хосе с россиянкой Дарьей Касаткиной. Ориентировочное начало поединка в 22:30 по киевскому времени.

Цуренко завтра в 1/8 финала турнира WTA International в Вашингтоне сыграет против Зарины Дияс из Казахстана. Ориентировочное начало матча в 17:00 по киевскому времени.