Свитолина рассказала, как познакомилась с Монфисом

Новости спорта: Элина отметила, что инициатором их романа стал француз.

Впервые о любовных приключениях Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса стало известно в начале года, когда француз засветился в боксе украинки на матче Australian Open.

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы в итоговом турнире, я поехала праздновать в компании друзей из Парижа. Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться.

Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали лишь на несколько дней", - рассказала первая ракетка Украины в интервью для портала JetSetter.ua.

На этой неделе Элина Свитолина выступает на турнире WTA Premier в Сан-Хосе. Накануне украинка в матче второго раунда разгромила Дарью Касаткину (6:3, 6:1)