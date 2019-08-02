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Пятница, 02.08.2019
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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Свитолина рассказала, как познакомилась с Монфисом

Свитолина рассказала, как познакомилась с Монфисом
09:08 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Элина отметила, что инициатором их романа стал француз.

Впервые о любовных приключениях Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса стало известно в начале года, когда француз засветился в боксе украинки на матче Australian Open.

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы в итоговом турнире, я поехала праздновать в компании друзей из Парижа. Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться.

Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали лишь на несколько дней", - рассказала первая ракетка Украины в интервью для портала JetSetter.ua.

На этой неделе Элина Свитолина выступает на турнире WTA Premier в Сан-Хосе. Накануне украинка в матче второго раунда разгромила Дарью Касаткину (6:3, 6:1)

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Все по теме:

Элина Свитолина, WTA, Гаэль Монфис, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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