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Федерер установил новый рекорд мирового тенниса

Федерер установил новый рекорд мирового тенниса
08:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Теннисист давно не покидал топ-50 рейтинга АТР.

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, записал на свой счёт ещё одно достижение.

Неделя с 5 по 11 августа стала 1000-й кряду для 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" в топ-50 рейтинга АТР. Федерер первым достиг этого рекорда.

Ближайший преследователь, американец Джимми Коннорс, входил в число 50 лучших теннисистов мира 873 недели, ещё один представитель США Джон Макинрой – 827 недель. Из действующих теннисистов ближе всего к этому достижению Федерера подобрался испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 758 недель подряд в топ-50.

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В настоящий момент последним турниром, в котором принял участие Федерер, стал Уимблдон. Роджер был близок к 21-му титулу, но в финале на тай-брейке решающего сета уступил первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу.

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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