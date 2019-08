Цуренко из-за травмы снялась с турнира WTA в Торонто

Третья ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение пропустить турнир WTA Premier 5 в Торонто. Официальная причина отказа - травма правого локтя.

Напомним, в первом круге Цуренко должна была встретиться с 10-й сеяной Анастасией Севастовой из Латвии. Вместо украинки в основной сетке сыграет китайская теннисистка Чжан Шуай, которая проиграла в финале отборочного турнира.

Lesia Tsurenko has withdrawn from @rogerscup due to a right elbow injury.



Zhang Shuai in as a lucky loser.