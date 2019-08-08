"Действовала целенаправленно": Ястремская прокомментировала победу над Азаренко

Новости спорта:Даяна Ястремская прокомментировала свой выход в 3 круг турнира WTA Premier 5 в Торонто.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от своей победы во втором круге турнира серии WTA Premier 5 в Торонто (Канада).

Даяна Ястремская после победы над Викторией Азаренко, в частности, отметила, что в решающие моменты действовала целенаправленно, и в этом было отличие от ее соперницы.

"Сегодня я была упорной и очень нацелено играла каждый мяч. Думаю, это помогло мне успокоиться и играть в свой теннис. Мне кажется, что в решающие моменты я действовала целенаправленно, в этом между нами сегодня была разница. Во время важных розыгрышей я старалась оставаться спокойной, действовать просто, не слишком рисковать, как я обычно это делаю”, - цитирует Ястремскую БТУ.

Напомним, вторая "ракетка" Украины 19-летняя Даяна Ястремская вышла в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) с призовым фондом 2 млн 83 тыс. долларов. 7 августа во втором раунде соревнований теннисистка обыграла экс-первую "ракетку" мира 30-летнюю Викторию Азаренко из Беларуси.

За выход в четвертьфинал соревнований в Торонто Даяна Ястремская сыграет с американкой Софией Анной Кенин (№29 WTA).

“По поводу предстоящего матча с Софией Кенин, то раньше у нас уже был хороший поединок на Уимблдоне. Хотя легко не было. Но это была трава, это совсем другое дело. Завтра будет другой день, другое покрытие, другой матч. Посмотрим, я постараюсь сыграть в свой лучший теннис”, - отметила Ястремская.