Скачать
Четверг, 08.08.2019
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы: состав команды
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019

"Действовала целенаправленно": Ястремская прокомментировала победу над Азаренко

"Действовала целенаправленно": Ястремская прокомментировала победу над Азаренко
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: WTA

Новости спорта:Даяна Ястремская прокомментировала свой выход в 3 круг турнира WTA Premier 5 в Торонто.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от своей победы во втором круге турнира серии WTA Premier 5 в Торонто (Канада).

Даяна Ястремская после победы над Викторией Азаренко, в частности, отметила, что в решающие моменты действовала целенаправленно, и в этом было отличие от ее соперницы.

"Сегодня я была упорной и очень нацелено играла каждый мяч. Думаю, это помогло мне успокоиться и играть в свой теннис. Мне кажется, что в решающие моменты я действовала целенаправленно, в этом между нами сегодня была разница. Во время важных розыгрышей я старалась оставаться спокойной, действовать просто, не слишком рисковать, как я обычно это делаю”, - цитирует Ястремскую БТУ.

Напомним, вторая "ракетка" Украины 19-летняя Даяна Ястремская вышла в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) с призовым фондом 2 млн 83 тыс. долларов. 7 августа во втором раунде соревнований теннисистка обыграла экс-первую "ракетку" мира 30-летнюю Викторию Азаренко из Беларуси.

За выход в четвертьфинал соревнований в Торонто Даяна Ястремская сыграет с американкой Софией Анной Кенин (№29 WTA).

Ястремская – Конта: обзор матча в Торонто (Видео)

“По поводу предстоящего матча с Софией Кенин, то раньше у нас уже был хороший поединок на Уимблдоне. Хотя легко не было. Но это была трава, это совсем другое дело. Завтра будет другой день, другое покрытие, другой матч. Посмотрим, я постараюсь сыграть в свой лучший теннис”, - отметила Ястремская.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уимблдон, АТР, WTA, Теннис, Новости спорта, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
02 СМИ: Динамо может возглавить экс-наставник Шахтера
03 Интер и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер Лукаку
04 Наставник Зари Виктор Скрипник - о матче Лиги Европы против ЦСКА
05 Дибала отказался покидать Ювентус, трансфер в Тоттенхэм сорвался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь