Ястремская – Конта: обзор матча в Торонто (Видео)

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала уверенную победу над Йоханной Контой в первом круге турнира серии Премьер 5 в Торонто со счетом 6:3, 6:2.