Скачать
Четверг, 08.08.2019
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы: состав команды
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019

Свитолина прокомментировала победу над Синяковой

Свитолина прокомментировала победу над Синяковой
11:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинка в трех сетах обыграла представительницу Чехии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Чехии Катержины Синяковой.

"Я считаю, что сегодня на важных очках я играла более агрессивно. В этом матче были и взлеты, и падения. Я отыграла хороший гейм при 4-3, чтобы сделать брейк. Думаю, что главное – это было заработать свои возможности, постараться получить шанс на брейк и я его получила.

Я играла агрессивно и шла вперед. И потом подавать на победу в матче было очень тяжело, но мне удалось справиться. Я горжусь, что оставалась психологически стойкой.

Почему я вызывала на корт физиотерапевта? У меня были некоторые проблемы. Это нормально. У всех топ-спортсменов или любых спортсменов что-то где-то болит.

У нас почти каждую неделю турниры, так что, что-то да и будет болеть. Иногда больше, иногда меньше. Мне нужен был перерыв, чтобы расслабить мышцу. Сейчас дела обстоят лучше, надеюсь, что я смогу восстановиться и быть готовой к следующему матчу.

Свитолина пробилась в третий круг турнира WTA в Торонто

Дальше меня ждет еще один матч против Белинды Бенчич. Я здесь ради того, чтобы выигрывать матчи. Я действительно мотивирована отыграть хорошо. Каждый раз я выхожу на корт, чтобы показать свою лучшую игру. Если сегодня не мой день, то я стараюсь бороться и изменить ход игры в свою пользу. Это будет еще одно испытание и, думаю, я к нему готова", - заявила Свитолина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
02 СМИ: Динамо может возглавить экс-наставник Шахтера
03 Наставник Зари Виктор Скрипник - о матче Лиги Европы против ЦСКА
04 Интер и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер Лукаку
05 Дибала отказался покидать Ювентус, трансфер в Тоттенхэм сорвался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь