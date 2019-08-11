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Монфис снялся с турнира в Монреале

Монфис снялся с турнира в Монреале
07:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Таким образом, Рафаэль Надаль автоматически попал в финал соревнования.

Французский теннисист Гаэль Монфис был вынужден отказаться от дальнейшего участия в Мастерс Канада, который проходит в Монреале.

Спортсмен вышел в полуфинал турнира, где должен был сыграть с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем, однако Монфис снялся с соревнования из-за полученного повреждения лодыжки.

"Если бы полуфинал состоялся на день позже, то вероятность сыграть была бы выше, несмотря на подвернутую лодыжку", - признался Монфис на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом, Надаль автоматически попадает в финальный матч турнира в Монреале, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

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Гаэль Монфис, Теннис, Новости тенниса.
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