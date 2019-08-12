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Ястремская начнет турнир в Цинциннати матчем с Возняцки

Ястремская начнет турнир в Цинциннати матчем с Возняцки
13:47 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Игра состоится ближе к утру по киевскому времени.

Понедельник, 12 августа, – второй игровой день на турнирах серии Masters 1000 и Premier 5 в Цинциннати.

В этот день на корты турнира в Огайо выйдут две украинки. Даяна Ястремская сыграет в первом круге одиночного разряда против датчанки Каролин Возняцки на втором по значимости корте – Grandstand. Игра состоится последним запуском – ближе к утру по киевскому времени. Первые матчи начнутся в 18:00.

На корте №4 свой матч парного разряда также проведет украинка Надежда Киченок. В паре с американкой Эбигейл Спирс она сыграет против сестер Плишковых из Чехии. Начало – в 18:00 по Киеву.

Напомним, победители канадских турниров в Монреале и Торонто Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску снялись с соревнований в Цинциннати.

Ястремская по итогам прошлой недели установила личный рекорд в рейтинге WTA.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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