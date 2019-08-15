Ястремская зачехлила ракетку на турнире в Цинциннати

Новости спорта:Украинка не использовала два матчбола и уступила россиянке во втором раунде.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сумела пробиться в третий круг на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.

Во втором раунде турнира 19-летняя украинка уступила экс-второй ракетке мира Светлане Кузнецовой из России 6:4, 6:7(7), 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Кузнецова 5 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Ястремская подала 2 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и четыре раза использовала возможность взять подачу соперницы.

Украинка дважды в ответственный момент не сумела защитить свои подачи - в первом сете при счете 5:3, но после этого сразу сделала брейк на подаче соперницы, и во втором сете - проигрывая 1:3, Ястремская выиграла 4 гейма подряд, но не сумела на своей подаче дожать Кузнецову, не реализовала два матчбола, довела сет до тайбрейка, на котором уступила. На третий сет у украинки не хватило сил, плюс она еще и повреждение получила.

Таким образом, единственной украинкой на турнире в Цинциннати остается Элина Свитолина.