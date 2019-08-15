Людмила Киченок вылетела с парного разряда турнира в Цинциннати

Новости спорта:Украинка с напарницей трижды проиграла на своей подаче в каждом из сетов.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко уступили во втором раунде турнира в Цинциннати в парном разряде дуэту Андреи Клепац из Словении и чешки Люси Градецкой.

Поединок длился час и 10 минут. В обеих партиях Киченок и Остапенко по три раза проиграли на своей подаче, что и предопределило их вылет.

В первом раунде соревнования сестра Людмилы Надежда Киченок в паре с американкой Эбигейл Спирс вылетела, проиграв Каролине и Кристине Плишковым из Чехии.

WTA. Цинциннати. Парный разряд. 1/8 финала

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Андрея Клепац/Люси Градецка (Словения/Чехия) 0:2 (2:6, 3:6)