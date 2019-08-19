Медведев сенсационно завоевал титул турнира ATP в Цинциннати

Новости спорта:Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати, в финале переиграв Гоффена.

Российски теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати, одолев в финальном матче бельгийца Давида Гоффена.

Теннисисты провели на корте 1 час и 41 минуту. В первом сете россиянин лидировал со счетом 4:1, но в итоге дело дошло до тай-брейка, где Медведев оказался сильнее бельгийца.

Во втором сете Медведев довел поединок до победы, взяв брейк в начале партии.

Таким образом, российский теннисист впервые стал победителем на турнирах серии АТP 1000.

Цинциннати. Финал

Даниил Медведев (Россия, 9) — Давид Гоффен (Бельгия, 16) 2:0 (7:6(3), 6:4)