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Халеп: Считаю личную жизнь важнее тенниса

Халеп: Считаю личную жизнь важнее тенниса
18:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что состоит в отношениях, но имени любимого не назвала.

Румынка Симона Халеп прокомментировала информацию о том, что она состоит в отношениях. Румынские СМИ сообщают, что бывшая первая ракетка мира встречается с 40-летним бизнесменом Тони Юруцем. Симона имени возлюбленного не назвала.

«Сейчас я более расслаблена и открыта. У меня есть любимый человек. У нас нормальные отношения, я отлично себя чувствую. Но я бы хотела, чтобы это оставалось личным. Я принадлежу Румынии, когда дело касается тенниса. Любовь и теннис могут дополнять друг друга, но я считаю личную жизнь более важной. У меня есть возлюбленный, и я бы не смогла пожертвовать семьёй ради тенниса», — приводит слова Халеп Romania Journal со ссылкой на TVR1.

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В 2019 году уроженка Констанцы выиграла Уимблдон. В рейтинге WTA Симона занимает четвёртую строчку.

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Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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