Чилийского теннисиста дисквалифицировали на 8 лет за договорные матчи

Новости спорта:Чилийца Хуана-Карлоса Саеса дисквалифицировали на длительный срок за участие в коррупционных схемах.

Чилийский теннисист Хуан-Карлос Саес дисквалифицирован на 8 лет и наказан штрафом в $ 12,5 тыс. за нарушение антикоррупционных правил, сообщает BBC.

Ранее 28-летний спортсмен, занимавший 230-ю строчку в рейтинге ATP, попал под подозрение Tennis Integrity Unit, организации, борющейся с договорными матчами и коррупцией в теннисе.

В Tennis Integrity Unit обнаружили необычную активность в ставках на матчи с участием Саеса. При этом чилиец неоднократно отказывался отдавать свой мобильный телефон в рамках расследования.

В итоге Саес признал, что стал участником коррупционной схемы на одном из «фьючерсов», о чём в своё время не сообщил.

В настоящий момент Хуан-Карлос занимает 1082-е место в рейтинге. До 230-й позиции в табели о рангах он добрался в сентябре 2015 года.