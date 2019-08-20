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Чилийского теннисиста дисквалифицировали на 8 лет за договорные матчи

Чилийского теннисиста дисквалифицировали на 8 лет за договорные матчи
15:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чилийца Хуана-Карлоса Саеса дисквалифицировали на длительный срок за участие в коррупционных схемах.

Чилийский теннисист Хуан-Карлос Саес дисквалифицирован на 8 лет и наказан штрафом в $ 12,5 тыс. за нарушение антикоррупционных правил, сообщает BBC.

Ранее 28-летний спортсмен, занимавший 230-ю строчку в рейтинге ATP, попал под подозрение Tennis Integrity Unit, организации, борющейся с договорными матчами и коррупцией в теннисе.

В Tennis Integrity Unit обнаружили необычную активность в ставках на матчи с участием Саеса. При этом чилиец неоднократно отказывался отдавать свой мобильный телефон в рамках расследования.

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В итоге Саес признал, что стал участником коррупционной схемы на одном из «фьючерсов», о чём в своё время не сообщил.

В настоящий момент Хуан-Карлос занимает 1082-е место в рейтинге. До 230-й позиции в табели о рангах он добрался в сентябре 2015 года.

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Теннис, Новости тенниса, Хуан-Карлос Саес.
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