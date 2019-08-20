Впервые в истории глухой теннисист одержал победу в матче уровня ATP

Новости спорта:Южнокорейский теннисист Док-Хи Ли стал автором уникального достижения и попал в историю тенниса.

Южнокореец Док-Хи Ли установил уникальное достижение, став первым глухим теннисистом, выигравшим матч уровня ATP.

Спортсмен в первом круге престижного турнира АТР в Уинстон-Салеме (США) победил швейцарца Генри Лааксонена - 7:6, 6:1.

"Многие смеялись надо мной из-за глухоты. Кто-то даже говорил, что я не должен этим заниматься. Было очень сложно, но близкие я помогли мне преодолеть трудности.

Я хотел доказать, что могу играть. Мой посыл — если будете упорно стараться, можете добиться всего", - цитирует слова Док-Хи Ли официальный сайт ATP.

В данный момент южнокорейский теннисист занимает 212-е место в рейтинге АТР.