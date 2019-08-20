Ястремская впервые в карьере будет сеяной на Открытом чемпионате США

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет сеяной на Открытом чемпионате США.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые в своей карьере будет сеяной на турнире серии Grand Slam.

Украинка получит 32-й номер посева на Открытом чемпионате США по теннису, основная сетка которого стартует 26 августа.

Отметим, что список из 32-х сеяных теннисисток формируется по результатам рейтинга WTA за 19 августа, где украинка заняла 33-ю позицию. Но из-за снятия американки Аманды Анисимовой (№24 WTA) украинка все-таки займет последнее место среди сеяных.

Главным преимуществом сеяных теннисисток является тот факт, что два первых круга они играют с несеяными.