Борис Беккер: У Рафаэля Надаля я бы на траве выиграл

Новости спорта:Немецкий теннисист Борис Беккер предположил, какие шансы были бы у него в противостоянии с современными звездами тенниса.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер предположил, какие шансы были бы у него в противостоянии с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

«У Рафаэля Надаля я бы на траве выиграл. На харде я бы проиграл Роджеру Федереру, но на траве, пожалуй, у меня был бы шанс.

Технологии изменились. Думаю, в моё время конкуренция была выше. У нас было 10-15 ведущих игроков, сейчас их только трое. Не думаю, что игра стала требовать большей физической готовности. Например, Стефан Эдберг и Патрик Рафтер были здорово готовы физически и тогда", — цитирует Беккера Tennis World USA.

Беккер также назвал своих любимых игроков.

«Это Роджер Федерер, когда он играет здорово. Это приятно видеть! Мне также нравится Надаль, которые побеждает всех на грунте, и Новак Джокович, который обладает очень сильной верой в самого себя», — сказал немец.