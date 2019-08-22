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Украинские теннисистки узнали своих соперниц на US Open

Украинские теннисистки узнали своих соперниц на US Open
20:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Состоялась жеребьевка стартового круга Открытого чемпионата США.

Сегодня, 22 августа состоялась жеребьевка основной сетки US Open и четыре украинские теннисистки узнали, с кем они будут играть в первом круге.

Таким образом, первая ракетка Украины Элина Свитолина (5-й номер WTA) будет биться с американкой Уитни Осигве (107), которая получила уайлд-кард.

Даяна Ястремская (33) в стартовом круге сыграет с Моникой Никулеску (105). Кстати, это впервые, когда 19-летняя украинка стала сеяной на Grand Slam.

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Леся Цуренко (40) в первом поединке выступит против представительницы Германии Моны Бартель (102). Отметим, что Леся уже восьмой год кряду играет в основе.

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Катерина Козлова (74) будет выступать против одной из победительниц квалификации.

Основная сетка пройдет с 26-го августа по 7-е сентября.

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Элина Свитолина, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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