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Первая ракетка мира Наоми Осака назвала имена своих кумиров

Первая ракетка мира Наоми Осака назвала имена своих кумиров
17:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Японка Наоми Осака, которая на данный момент является лучшей теннисисткой мира, назвала имена своих кумиров и кем она восхищается.

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, кто является для неё образцами для подражания.

«В жизни я всегда смотрю на свою семью — сестру, маму и папу. Ещё обращаю внимание на некоторых других первопроходцы, например, Бейонсе или Рианну.

Что касается спорта, то я испытываю огромное уважение к тем спортсменам, которые сумели не просто подняться на вершину, но и надолго удержаться на ней. Сразу приходят на ум Серена Уильямс, Коби Брайант и Леброн Джеймс.

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Но быть образцом для подражания — это то, к чему я отношусь очень серьезно. Я надеюсь вдохновить молодых спортсменов повсюду, особенно молодых девушек из Японии и Гаити. Следуйте за своими мечтами, и все станет возможно», — цитирует Осаку Tennis World USA.

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Напомним, Наоми является первой ракеткой мира. На грядущем Открытом чемпионате США, действующей победительницей которого она является, она была посеяна под первым номером

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Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака.
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