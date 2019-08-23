Осака не здоровается с Сереной Уильямс: причина - шок

Новости спорта:Первая ракетка мира Осака рассказала, почему не здоровается с Сереной Уильямс.

Первая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала о своих отношениях с 23-кратной победительницей турниров "Большого шлема" американкой Сереной Уильямс.

"Я очень сильно уважаю её. Я все жизнь старалась брать с неё пример. Каждый раз, когда она разговаривает со мной, я нахожусь в состоянии шока. Даже не знаю. Я даже не здороваюсь с ней, потому что очень нервничаю. Кажется, что Серена всегда занята чем-то важным и мне не хочется прерывать её.

Но мне бы хотелось поговорить с ней о жизни, о том, как она со всем справляется на корте и за его пределами. Однако я не хочу проявлять неуважение и говорить с ней, как с наставником, ведь она всё ещё играет", — приводит слова Осаки CBS News.

В прошлом году Наоми победила Серену в финале US Open со счётом 6:2, 6:4.