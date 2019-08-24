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Финалистка Ролан Гаррос снялась с US Open-2019

Финалистка Ролан Гаррос снялась с US Open-2019
11:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Чешка Маркета Вондроушова вновь травмировала запястье.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с US Open из-за травмы левого запястья. Чешка не сумела полностью восстановиться от повреждения, она не играла с Уимблдона.

«После Уимблдона у меня был длительный перерыв, чтобы дать моему запястью хороший отдых и нужное лечение. Я была очень взволнована, когда меня допустили до соревнований. Но во время второй тренировки в Нью-Йорке травма вернулась с отеком и болью», — написала Вондроушова в Instagram.

Из-за травмы Вондроушовой место в посеве получила китаянка Чжен Шуай, которая в первом раунде сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии. В качестве «лаки-лузера» в основную сетку турнира попала Варвара Лепченко.

Отметим, что в нынешнем сезоне Вондроушова пробилась в финал Ролан Гаррос, где уступила представительнице Австралии Эшли Барти.

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Напомним, что в основной сетке US Open сыграют четыре украинки — Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катарина Козлова. Представительницы Украины уже узнали имена своих соперниц по первому раунду Открытого чемпионата США.

Соревнования в основной сетке US Open стартуют в понедельник, 26 августа.

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Все по теме:

Уимблдон, АТР, Теннис, US Open, Новости тенниса, Маркета Вондроушова, US Open 2019.
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