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Уильямс - Шарапова: время начала матча на US Open 2019

Уильямс - Шарапова: время начала матча на US Open 2019
13:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стало известно время начала матча Серены Уильямс и Шараповой на US Open.

В понедельник, 26 августа, стартует Открытый чемпионат США по теннису. Организаторы соревнований составили расписание двух первых дней турнира.

Матч 1-го круга US Open между американкой Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой откроет первую вечернюю сессию и начнётся 27 августа в 02:00. Перед ними сыграет действующий чемпион серб Новак Джокович, после – швейцарец Роджер Федерер.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

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Джокович в финальном матче 2018 года в трёх партиях одолел представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.

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Все по теме:

Мария Шарапова, Серена Уильямс, Теннис, US Open, US Open 2019.
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