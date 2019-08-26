Федерер назвал себя одним из главных фаворитов US Open

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал предстоящий Открытый чемпионат США.

Третья ракетка мира Роджер Федерер высказался касательно Открытого чемпионата США, а также поделился своим прогнозом на турнир, который стартует сегодня, 26 августа.

"Победить на US Open будет тяжело, спору нет. Но мне кажется, что я отношусь к тем теннисистам, которые могут это сделать. Горжусь тем, насколько стабильно я играл в последние полтора года.

Мне кажется, фавориты US Open вновь будут одни и те же парни. Если победит кто-то другой, это будет огромным сюрпризмом", - цитирует Роджера Fox Sports.

Отметим, что в первом раунде он проведет матч с индийским теннисистом Сумитом Нагалом.

Нынешним победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович. В финальном поединок он переиграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.