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Медведев с разгромной победы стартовал на US Open 2019

Медведев с разгромной победы стартовал на US Open 2019
22:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Россиянин Даниил Медведев с победы стартовал на престижном теннисном турнире US Open.

На старте US Open 2019 российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, в трёх сетах переиграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.

Уроженец Москвы выполнил 9 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из девяти. В активе его визави 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

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Во втором круге уроженец Москвы встретится либо с южнокорейцем Квон Сон У, либо с боливийцем Уго Дельеном.

Серб Новак Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.

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Теннис, US Open, Новости тенниса, Даниил Медведев, US Open 2019.
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