Конта победила Касаткину в стартовом матче US Open 2019

Новости спорта:Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в следующий раунд Открытого чемпионата США.

На старте US Open в женском одиночном разряде россиянка Дарья Касаткина в трёх сетах проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте со счётом 1:6, 6:4, 2:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Касаткина не подавала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из пяти. Её соперница выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.

За выход в третий круг Конта поспорит либо с россиянкой Маргаритой Гаспарян, либо с австралийкой Присциллой Хон.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она обыграла американку Серену Уильямс.