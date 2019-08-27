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Лучший теннисист мира поможет своей сборной завоевать Кубок Дэвиса

Лучший теннисист мира поможет своей сборной завоевать Кубок Дэвиса
09:04 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Новак Джокович выступит за сборную Сербии в финале Кубке Дэвиса-2019.

Первая ракетка мира Новак Джокович выступит за сборную Сербии в финале Кубке Дэвиса-2019, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Об этом сообщил капитан сборной Сербии Ненад Зимоньич. Теннисиста цитирует Teniskisavez.

«Это фантастическая новость. Очень рад, что Новак присоединится к команде после долгого перерыва. Я поговорил с ним в Нью-Йорке за день до старта US Open. Он подтвердил, что присоединится к команде в Мадриде, и сказал, что с большим удовольствием сыграет за нее снова. Для нас это огромный стимул, поэтому с нетерпением ждем участия в новом формате турнира.

Итоговый турнир в Лондоне закончится в воскресенье 17-го ноября. Новак приедет сразу после финала, остальные – раньше, начиная с 14-го ноября, чтобы адаптироваться к кортам и 667-метровой высоте. Соревнования начнутся в понедельник, но мы сыграем в среду с Японией».

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Ранее Джокович заявил, что намерен бороться за победу на US Open.

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Новак Джокович, Теннис, Кубок Дэвиса, Новости тенниса.
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